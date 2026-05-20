Luis Fernando Tena confirma el regreso de un legionario a la Selección de Guatemala

La bicolor dio a conocer a los legionarios que estarán en la Fecha FIFA de junio,

La Selección Nacional de Guatemala continúa con su preparación de cara a la próxima Fecha FIFA de junio, en la que enfrentará a República Checa y Ecuador en dos compromisos amistosos de alta exigencia. Bajo la dirección del técnico Luis Fernando Tena, la Bicolor trabaja intensamente en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) con el objetivo de seguir fortaleciendo su proyecto deportivo y llegar en óptimas condiciones a los próximos desafíos internacionales.

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Los futbolistas convocados del ámbito local ya se encuentran concentrados en el CAR, donde realizan sesiones de entrenamiento a doble turno bajo la supervisión del cuerpo técnico. La planificación contempla trabajos físicos, tácticos y estratégicos, buscando consolidar una idea de juego que permita a Guatemala competir de igual a igual frente a rivales de mayor tradición internacional.

Como parte de esta preparación, Luis Fernando Tena decidió reforzar el plantel con siete legionarios que militan en diferentes ligas del extranjero. La presencia de estos futbolistas representa una oportunidad importante para evaluar variantes, fortalecer posiciones clave y observar el rendimiento de jugadores que han venido acumulando experiencia fuera de las fronteras guatemaltecas.

Estos son los legionarios convocados de Guatemala

Nicholas Hagen – Columbus Crew

– Columbus Crew Aarón Herrera – D.C. United

– D.C. United Olger Escobar – CF Montréal

– CF Montréal Daniel Méndez – Pachuca II

– Pachuca II Arquímides Ordóñez – Loudoun United FC

– Loudoun United FC Darwin Lom – The Strongest

– The Strongest Matthew Evans – Los Angeles FC

La convocatoria también dejó una ausencia que no pasó desapercibida. El delantero Rubio Rubín, quien en anteriores procesos había sido una de las piezas habituales en el once inicial de Tena, no figura en esta lista de llamados, esto en contraste del regreso del portero Nicholas Hagen, quien vuelve a ser tomado en cuenta desde la Eliminatoria Mundialista.

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Con estos movimientos, Luis Fernando Tena continúa analizando alternativas y ampliando el universo de jugadores disponibles para futuras competencias oficiales. Los encuentros ante República Checa y Ecuador servirán como una importante prueba para medir el crecimiento de la Bicolor, además de brindar minutos y experiencia internacional a varios futbolistas que buscan consolidarse dentro del proyecto de la selección guatemalteca.

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En síntesis