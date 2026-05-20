Oscar Santis ya tiene fecha para ser presentado en su nuevo equipo

La salida de Óscar Santis al fútbol internacional ya es un hecho. El seleccionado nacional se prepara para despedirse nuevamente de la Liga Nacional de Guatemala y dar inicio a una nueva etapa en su carrera profesional como legionario. Tras varias semanas de negociaciones, todo quedó definido para que el atacante continúe su trayectoria en Asia, donde afrontará un importante reto en busca de consolidarse fuera de las fronteras guatemaltecas.

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El destino del futbolista será el DPMM FC, club que mostró interés en sus servicios desde abril y que finalmente logró concretar su incorporación para la próxima temporada. La institución asiática apostó por el talento y la experiencia de Santis, quien llega respaldado por sus destacadas actuaciones tanto en el ámbito local como con la selección nacional de Guatemala.

Oscar Santis se unirá a su nuevo equipo

Según la información de Guatefutbol.com, el acuerdo de Oscar Santis quedó sellado para la segunda mitad de junio, fecha en la que el jugador viajará al continente asiático para completar los trámites finales de su contratación y unirse oficialmente a su nuevo equipo. La operación representa uno de los movimientos más importantes para un futbolista guatemalteco en el actual mercado de fichajes y marca un nuevo capítulo en la carrera del atacante.

Antes de emprender su viaje, Santis cumplirá con los compromisos programados de la Selección Nacional de Guatemala, participando en los encuentros amistosos de la Azul y Blanco. Posteriormente, se trasladará a Asia para integrarse a los trabajos de pretemporada del DPMM FC, conjunto que compite en la Súper Liga de Malasia y que buscará ser protagonista durante la próxima campaña.

Esta será la segunda experiencia internacional para el delantero guatemalteco. Su primera aventura fuera del país se produjo en 2024 cuando fichó por el Dinamo Tbilisi. Aunque su paso por el club europeo fue breve, aquella experiencia le permitió adquirir conocimientos y adaptación a nuevos entornos competitivos, factores que ahora intentará aprovechar en su llegada al fútbol asiático.

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A sus años de madurez futbolística, Óscar Santis afronta este desafío con la ilusión de consolidarse en el extranjero y seguir elevando el nombre del fútbol guatemalteco. El atacante, que ha defendido las camisetas de Antigua GFC y Municipal en el campeonato nacional, buscará demostrar su calidad en una liga exigente y continuar siendo una pieza importante para la selección chapina en los próximos compromisos internacionales.

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