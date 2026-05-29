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En medio de la limpieza de Comunicaciones, Agustín Vuletich se prepara para dejar Guatemala: “Maneja opciones”

El delantero no tiene contrato con Comunicaciones y negocia como agente libre.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El argentino llegó en abril para la etapa final.
© Elizabeth GonzálezEl argentino llegó en abril para la etapa final.

Agustín Vuletich arribó a Comunicaciones en el mes de abril para disputar los últimos encuentros del Clausura 2026. El delantero argentino llegó con un contrato corto de apenas dos meses, pero había manifestado que su deseo era continuar tras finalizar el campeonato.

Según comentó el periodista Juan Carlos Gálvez, la dirigencia de los Cremas se reunirá con el atacante para hablar sobre su futuro en la próxima temporada. No obstante, Vuletich podría abandonar Guatemala y seguir su trayectoria en el extranjero.

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De acuerdo a lo que aseguró el periodista mencionado, Vuletich “maneja opciones” tanto en Colombia como en Arabia Saudita. El delantero ya estuvo un largo tiempo en el fútbol colombiano durante su carrera, lo que podría ser una gran posibilidad.

Su primer club fue en Águilas Doradas en 2017, donde volvió a tener el segundo ciclo en 2024. También pasó por Cúcuta, Independiente de Medellín y Deportivo Cali entre 2021 y 2023.

De todas maneras, Agustín Vuletich tendría como prioridad seguir en los Cremas según expresó en una entrevista con Claro Sports: “Me gustaría mucho seguir, porque en poco tiempo me fue muy bien y la gente me lo reconoce bastante. Estoy esperando cómo se resuelve todo“.

Los números de Agustín Vuletich en Comunicaciones

Además de los cuatro juegos de la etapa regular, el argentino sumó otros cuatro en los playoffs entre cuartos y semifinales. En total, fueron ocho partidos en los que pudo marcar tres goles. Se lució en la llave de los cuartos de final ante Antigua con dos anotaciones.

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En resumen

  • El delantero argentino Agustín Vuletich llegó a Comunicaciones en abril con un contrato de dos meses.
  • La dirigencia de los Cremas se reunirá con el atacante para definir su futuro próximo.
  • El futbolista tiene ofertas en Colombia y Arabia Saudita, pero su prioridad es seguir en Comunicaciones.

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