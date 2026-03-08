Machillo Ramírez sufre por las lesiones en Alajuelense, pero no se achica ante LAFC: “Tenemos algo planeado”

La Liga Deportiva Alajuelense logró una victoria muy valiosa en su visita a San Carlos, pero el resultado también dejó preocupación dentro del equipo manudo.

El conjunto dirigido por Óscar Ramírez sumó tres puntos importantes en un momento clave, aunque el triunfo tuvo un precio muy alto debido a los problemas físicos y bajas que comenzaron a acumularse en la enfermería rojinegra antes de medirse a LAFC por la Concachampions en los octavos de final.

ver también Alajuelense enfrenta cuatro bajas de peso ante Los Ángeles FC y Machillo Ramírez se lamenta: “Es un tema complejo”

Las posibles ausencias de Alajuelense ante LAFC por Concachampions

Alajuelense llega con preocupación por varias molestias físicas de cara al duelo ante LAFC, ya que Malcom Pilone, Kenneth Vargas y Guillermo Villalobos arrastran problemas que los convierten en duda para ese compromiso.

Por ahora, la única ausencia confirmada es la de Jeison Lucumí, quien sigue fuera por una lesión muscular de segundo grado en el cuádriceps derecho, mientras el cuerpo técnico se mantiene atento a la evolución de los otros jugadores.

Machillo Ramírez – Alajuelense

¿Qué piensa el Machillo Ramírez antes de enfrentar a LAFC?

Tras la victoria ante San Carlos, Óscar “Machillo” Ramírez destacó que una de las principales fortalezas de Alajuelense ha sido la velocidad por las bandas, un recurso que le ha dado calidad al equipo, aunque reconoció que todavía buscan simplificar mejor esas jugadas para sacarles más provecho.

Publicidad

Publicidad

Además, dejó claro que el cuerpo técnico ya tiene una idea preparada para este reto ante LAFC en Concachampions, pero que la propuesta podría ajustarse según lo que presente el rival, valorando incluso una alternativa distinta o una segunda opción táctica durante el encuentro.

“Una de las virtudes que hemos tenido ha sido el tema de la gente veloz que tenemos por los costados, eso nos da una cualidad y hay momentos para aplicarlo”, comentó el Machillo Ramírez.

Publicidad

Machillo Ramírez – Alajuelense

Publicidad

“Ahora simplificamos y nos da réditos. Es un momento bueno para practicar eso y LAFC es otro tema. Tenemos algo planeado, pero con lo que pasó vamos a ver si la propuesta que teníamos la podemos variar, o ver otro segundo chance, otra propuesta“, afirmó.

Publicidad

“Muchas veces me pongo a ver cosas y mi pregunta es si ustedes no tienen momentos malos, familiares o en profesión y muchas veces hay que lidiar con eso. Eso pasaba con nosotros, esperamos pasar esta serie que es muy compleja y luego enfocarnos en el campeonato“, sentenció.

Datos claves

La velocidad por los costados es una fortaleza de Alajuelense , según Machillo, porque le da calidad y profundidad al equipo en ataque.

, según Machillo, porque le da calidad y profundidad al equipo en ataque. El técnico cree que todavía pueden sacarle más provecho a esa virtud , ya que buscan simplificar mejor esas jugadas para hacerlas más efectivas.

, ya que buscan simplificar mejor esas jugadas para hacerlas más efectivas. Alajuelense ya tiene una idea táctica para enfrentar a LAFC, pero Machillo dejó abierta la posibilidad de ajustar la propuesta según lo que plantee el rival.

Publicidad