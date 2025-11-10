Es tendencia:
El Salvador Sub-17 busca la clasificación ante Alemania 0-0: EN VIVO y GRATIS el partido de La Selecta en el Mundial de Qatar

El Salvador Sub-17 se juega todo contra Alemania en el Mundial de Qatar y aquí está el partido EN VIVO y GRATIS.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El Salvador Sub-17 afronta una auténtica final en su último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2025. La Selecta necesita ganarle sí o sí a Alemania para mantener viva la esperanza de avanzar a los octavos de final.

El panorama no es sencillo. Enfrente está una selección teutona que tampoco tiene margen de error: llega con dos empates y la obligación de sumar de a tres para no despedirse antes de tiempo. Se espera un duelo vibrante, con ambos equipos dejando el alma en la cancha y conscientes de que cualquier fallo puede ser decisivo.

El Salvador también mira de reojo el otro partido del grupo. Si Corea del Norte vence a Colombia, el combinado nacional tendría una oportunidad real de avanzar como segundo. Un triunfo salvadoreño por la mínima (1-0) lo dejaría con 4 puntos, aunque con diferencia de gol negativa. Aun así, mantendría esperanzas, siempre que los terceros de otros grupos no lo superen en puntaje o diferencia.

En cambio, un empate o una derrota complicarían todo. Con solo 1 o 2 puntos, la clasificación sería prácticamente imposible, ya que ese registro rara vez alcanza para meterse entre los mejores terceros.

La Selecta va por la hazaña ante una potencia europea, sabiendo que una victoria no solo le daría vida en el torneo, sino que también sería un golpe histórico en el Mundial Sub-17.

16' | Alemania muy superior en el comienzo

La Selección de El Salvador intenta mantener el orden defensivo, pero los alemanes han comenzado con todo en ataque buscando romper el marcador.  Siguen empatando sin goles (0-0)

¡Comienza el partido!

El Salvador busca la clasificación a la siguiente ronda ante Alemania en este Mundial Sub-17 de Qatar 2025

¡Suena el Himno Nacional de El Salvador!

¡El once de La Selecta!

Así saldrá jugando la Selección de El Salvador ante Alemania en la tercera jornada del Grupo G en busca de la clasificación a la siguiente ronda. 

Números de La Selecta en esta Copa del Mundo

Luego de dos jornadas disputadas en este Mundial Sub-17 en Qatar 2025, estos son algunos registros que ha dejado la selección al mando de Juan Serrano. 

El Salvador 0-5 Korea del Norte 

El Salvador 0-0 Colombia 

Estadísticas 

Posesión del balón: 30%

Pases precisos: 59%

Tiros a puerta por partido: 3.5

Ocasiones claras por partido: 0

Goles encajados por partido: 2.5

Evidentemente el gol es algo que necesita La Selecta en este partido ante Alemania si quiere soñar con avanzar a la siguiente ronda. 

El camerino de La Selecta

Cada vez falta menos y ya está todo listo en Qatar. El Salvador se juega una chance histórica ante Alemania.

Acá juegan El Salvador vs. Alemania

Ya está todo listo en el Complejo Deportivo Aspire, donde se disputa el Mundial Sub-17 de Qatar 2025.

El duelo entre La Selecta y los teutones será en la cancha número 5.

La Selecta se juega todo contra Alemania

Bienvenidos a la cobertura EN VIVO y GRATIS de Fútbol Centroamérica del partido entre El Salvador y Alemania por la última fecha del Grupo G del Mundial Sub-17.

