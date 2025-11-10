El Salvador Sub-17 busca la clasificación ante Alemania 0-0: EN VIVO y GRATIS el partido de La Selecta en el Mundial de Qatar

El Salvador Sub-17 afronta una auténtica final en su último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2025. La Selecta necesita ganarle sí o sí a Alemania para mantener viva la esperanza de avanzar a los octavos de final.

El panorama no es sencillo. Enfrente está una selección teutona que tampoco tiene margen de error: llega con dos empates y la obligación de sumar de a tres para no despedirse antes de tiempo. Se espera un duelo vibrante, con ambos equipos dejando el alma en la cancha y conscientes de que cualquier fallo puede ser decisivo.

ver también Tabla de posiciones del Mundial Sub-17 de Qatar 2025: cómo van Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá en el cierre de la fase de grupos

El Salvador también mira de reojo el otro partido del grupo. Si Corea del Norte vence a Colombia, el combinado nacional tendría una oportunidad real de avanzar como segundo. Un triunfo salvadoreño por la mínima (1-0) lo dejaría con 4 puntos, aunque con diferencia de gol negativa. Aun así, mantendría esperanzas, siempre que los terceros de otros grupos no lo superen en puntaje o diferencia.

En cambio, un empate o una derrota complicarían todo. Con solo 1 o 2 puntos, la clasificación sería prácticamente imposible, ya que ese registro rara vez alcanza para meterse entre los mejores terceros.

La Selecta va por la hazaña ante una potencia europea, sabiendo que una victoria no solo le daría vida en el torneo, sino que también sería un golpe histórico en el Mundial Sub-17.