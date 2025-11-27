Este miércoles, la Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú MC dejaron la serie de la final de la Copa Centroamericana en empate. El partido terminó por 1-1 y todo se terminará de definir la próxima semana en el Estadio Cementos Progreso, donde hizo de local el equipo chivo en este certamen.

Con este marcador en la ida, a Alajuelense no le sirve el empate sin goles en Guatemala. Por este motivo, tiene la obligación de marcar un gol en condición de visitante. Desde el conjunto rojinegro consideran que esto no es un problema, ya que lo han hecho a lo largo del campeonato.

En Alajuelense confiesa que jugar de visitante le viene bien

Ronald Matarrita, titular en el equipo manudo, se refirió a esta necesidad de marcar un gol y le dejó una advertencia a Xelajú. “El equipo se siente cómodo al ir con todo en contra, ahora tenemos una final y esperamos demostrar la calidad para sacar la serie”, avisó el lateral.

Además, habló sobre la ventaja que tienen de jugar en el Cementos Progreso: “En cuanto a lo de la cancha, la última vez que fuimos a ese estadio lo sacamos. Nosotros sabemos lo que es jugar en esa cancha, no es un tema para darle mente”.

El Machillo Ramírez acompañó al futbolista de Alajuelense y comentó: “Tenemos que ir a buscar un gol, ya es algo que nos ha tocado en otras ocasiones, final es final, puede pasar cualquier cosa“.

Alajuelense está a tan solo un gol de lograr el tricampeonato centroamericano. En el medio, tendrá que jugar un partido más que importante para asegurar el liderazgo en la Liga Promérica. El domingo visitará a Cartaginés por la penúltima fecha del Apertura 2025. De ganar, quedará como líder de la fase regular pase lo que pase en la última jornada.