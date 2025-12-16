¿Qué pasa si Alajuelense gana, empata o pierde ante Saprissa por la final de ida del Apertura 2025?

La Liga Deportiva Alajuelense llega a Tibás sabiendo que la serie no es solo un clásico: es el camino más directo al título. Como líder de la fase regular, el equipo de Oscar Ramírez tiene la chance de ser campeón si se queda con esta final de Fase Final frente a Deportivo Saprissa; por eso, cada escenario de la ida marca cuánto se acerca o se complica el objetivo de la estrella 31.

¿Qué pasa si Alajuelense gana la ida contra Saprissa?

Si gana en el Ricardo Saprissa, es el escenario ideal: Alajuelense vuelve a casa con ventaja y puede manejar la vuelta con un plan más flexible.



Qué necesita en la vuelta:

Si gana por 1 gol, le alcanza con ganar o empatar en la vuelta para quedarse con la serie y el título. Si pierde por 1, habrá prórroga de 30 minutos y, en caso de persistir el empate global, definición por penales. Si gana por 2 o más goles, incluso puede perder por 1 en la vuelta y aun así ganar el global y levantar el trofeo.





¿Qué pasa si Alajuelense empata la ida contra Saprissa?

Si Alajuelense se va igualado de La Cueva no es un mal negocio (especialmente por cerrar en casa), pero deja la serie en un punto donde cualquier detalle en la vuelta define todo.



Qué necesita en la vuelta:

Debe ganar para evitar el alargue. Si empata otra vez en la vuelta, se juega prórroga y, si sigue igual, penales (sin “gol visitante”).



¿Qué pasa si Alajuelense pierde la ida contra Saprissa?

Si Alajuelense cae en Tibás, queda obligado a remontar en casa . No está fuera, pero la presión sube porque debe convertir la vuelta en un partido de agresividad controlada.



Qué necesita en la vuelta:

Si pierde la ida por 1 gol, debe ganar por 2 para dar vuelta el global; si gana por 1, habrá prórroga y, en caso de persistir la parda global, se definirá por penales. Si pierde por 2 o más goles, necesita una remontada mayor para ganar el global en 180 minutos.





¿Cuándo se juega la final de ida y vuelta del Torneo Apertura 2025?

Final de ida: miércoles 17 de diciembre, 8:00 pm

Saprissa vs. Alajuelense – Estadio Ricardo Saprissa Aymá

Final de vuelta: sábado 20 de diciembre, 7:00 pm

Alajuelense vs. Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto

Ambos partidos se podrán ver en vivo por la pantalla de FUTV.