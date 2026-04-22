El curioso apodo que le puso Ricardo La Volpe a Wilmer Velásquez en México y que en Honduras desconocian

Wilmer Velásquez y Ricardo La Volpe han sido protagonistas en las últimas horas debido a una anécdota contada por el entrenador argentino sobre la llegada del delantero al Atlas de Guadalajara en 2001.

La Volpe dio a conocer su versión y Wilmer le respondió desde su punto de vista, dejando una bonita historia entre dos personajes que son históricos en sus respectivas áreas dentro del fútbol.

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En una entrevista para el programa “Deportes Kairos”, Wilmer también reveló que parte del carácter que formó fue gracias a la exigencia de La Volpe:

“Yo le agradezco muchísimo porque, independientemente de que no me salieron las cosas, él me ayudó a crecer no solo como futbolista, sino también como persona. Es importante entender lo que él dice: que uno vaya y meta goles”.

También dio a conocer el curioso apodo que le pusieron en México, motivado por su profunda fe en Dios. Ricardo La Volpe fue el responsable.

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“Biblia”: el apodo que La Volpe le puso a Wilmer Velásquez

“Con Daniel Osorno, que era mi compañero de cuarto, abría la Biblia y podía ilustrarle, porque es parte de mi vida y les hablaba; después tuve de compañero a Mario Méndez, con el cual también compartía. Claro, ellos miraban qué pasaba con la Biblia. Como ellos se llevaban bien con Ricardo —formaban parte de una generación que él sacó en su momento, que se jugaban la vida por él y dieron muchos resultados—, de broma le transmitían todo a Ricardo. Le decían: ‘con Wilmer no podemos hablar de otra cosa porque siempre está compartiendo la palabra’. A partir de ahí, Ricardo ya no me decía Wilmer, me decía ‘Biblia’; me decía: ‘vení para acá, Biblia, ¿cómo estás?'”.

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