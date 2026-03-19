Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Motagua sigue invicto y es dueño del liderato del Clausura 2026

El Motagua se ha adueñado del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional en Honduras al sumar un nuevo triunfo 0-1 ante el Platense en Puerto Cortés con gol de John Kleber Oliveira.

De esta forma, el equipo de Javier López llegó a 25 unidades en once partidos disputados, misma cantidad de puntos que suma el Real España en 12 encuentros y que lo colocan como el sublíder del campeonato.

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Mientras tanto, Olimpia perdió la oportunidad de acercarse a los primeros dos lugares, luego de empatar 0-0 ante el Olancho FC en Comayagua, resultado que lo deja relegado al tercer lugar con 19 puntos.

Mientras tanto, el Marathón de Pablo Lavallén se encuentra en la cuarta posición con 18 unidades tras haber derrotado 0-4 al Juticalpa.

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Entretanto, el Motagua pondrá a prueba el liderato cuando reciba a La Máquina Aurinegra de Jeaustin Campos en el estadio Nacional “Chelato” Uclés el próximo domingo 22 de marzo.

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La tabla de la Liga Nacional

Equipo Puntos PJ Motagua 25 11 Real España 25 12 Olimpia 19 12 Marathón 18 12 Olancho 18 12 Lobos UPNFM 13 11 Platense 11 12 Victoria 10 11 Génesis 10 12 Juticalpa 10 12 Choloma 8 11

Los resultados de la jornada 13

Juticalpa 0-4 Marathón

Olimpia 0-0 Olancho

Real España 2-1 Génesis

Platense 0-1 Motagua

Lobos UPNFM vs. Choloma (Pendiente viernes 20 de marzo)

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La jornada 14

Marathón vs. Victoria

Motagua vs. Real España

Juticalpa vs. Olimpia

Lobos UPNFM vs. Olancho

Choloma vs. Génesis