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Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Motagua sigue invicto y es dueño del liderato del Clausura 2026

El equipo de Javier López sigue sumando, nadie le arrebata la cima del Clausura 2026 y tiene un partido menos que el segundo lugar.

José Rodas

Por José Rodas

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Motagua sigue siendo líder invicto y tiene un partido menos que su perseguidor Real España. Foto: La Prensa.
Motagua sigue siendo líder invicto y tiene un partido menos que su perseguidor Real España. Foto: La Prensa.

El Motagua se ha adueñado del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional en Honduras al sumar un nuevo triunfo 0-1 ante el Platense en Puerto Cortés con gol de John Kleber Oliveira.

De esta forma, el equipo de Javier López llegó a 25 unidades en once partidos disputados, misma cantidad de puntos que suma el Real España en 12 encuentros y que lo colocan como el sublíder del campeonato.

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Mientras tanto, Olimpia perdió la oportunidad de acercarse a los primeros dos lugares, luego de empatar 0-0 ante el Olancho FC en Comayagua, resultado que lo deja relegado al tercer lugar con 19 puntos.

Mientras tanto, el Marathón de Pablo Lavallén se encuentra en la cuarta posición con 18 unidades tras haber derrotado 0-4 al Juticalpa.

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Entretanto, el Motagua pondrá a prueba el liderato cuando reciba a La Máquina Aurinegra de Jeaustin Campos en el estadio Nacional “Chelato” Uclés el próximo domingo 22 de marzo.

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La tabla de la Liga Nacional

EquipoPuntosPJ
Motagua2511
Real España2512
Olimpia1912
Marathón1812
Olancho 1812
Lobos UPNFM1311
Platense 1112
Victoria 1011
Génesis1012
Juticalpa1012
Choloma 811

Los resultados de la jornada 13

  • Juticalpa 0-4 Marathón
  • Olimpia 0-0 Olancho
  • Real España 2-1 Génesis
  • Platense 0-1 Motagua
  • Lobos UPNFM vs. Choloma (Pendiente viernes 20 de marzo)
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La jornada 14

  • Marathón vs. Victoria
  • Motagua vs. Real España
  • Juticalpa vs. Olimpia
  • Lobos UPNFM vs. Olancho
  • Choloma vs. Génesis

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