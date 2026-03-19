Rechaza ser convocado por Honduras y se revela el motivo que impacta a José Francisco Molina

José Francisco Molina dio a conocer su primera convocatoria para su debut con la Selección de Honduras, que será el 31 de marzo ante Perú en España.

El estratega, que llegó para sustituir a Reinaldo Rueda, sorprendió con varias inclusiones en su lista. Nombres nuevos, jugadores que no habían sido convocados anteriormente, y otros que faltaban, como Jhow Benavídez, uno de los mejores volantes de la Liga Nacional.

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Benavídez ha sido uno de los líderes de Real España, dirigido por Jeaustin Campos, y parecía que se ganaba un lugar en la lista final de Molina. Sin embargo, no fue así.

Ahora, su exentrenador, Héctor Vargas, ha revelado la razón por la que Jhow no está en la Selección de Honduras, dejando a muchos sorprendidos con su decisión.

Héctor Vargas confirma por qué Jhow Benavídez no va a la Bicolor

El exentrenador de Real España confirmó que Benavídez solía alegar lesiones para ausentarse, ya que los entrenamientos de la Selección no lo motivaban.

“Cuando yo estuve en Real España con Jhow Benavídez, él no quería ir a la Selección de Honduras. Siempre trataba de decir que estaba lesionado porque no le gustaba ir. Decía que los entrenamientos en la Selección nunca lo motivaban, así que siempre decía que estaba lesionado para no ir”, explicó Héctor Vargas en el programa Al Día con La Liga.

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Con esta declaración, queda claro que José Francisco Molina no lo incluirá en su proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030, lo que representa una pérdida para la selección, ya que Honduras deja fuera a uno de los jugadores con mayor calidad de su plantilla.