Rolando Fonseca revela lo que todos callan sobre Saprissa tras perder la final contra Herediano: “Malos hábitos”

Luego de que Saprissa cayera contra Herediano, Rolando Fonseca analizó la caída y resaltó un detalle que le está costando varios fracasos a los morados.

El golpe de la final del Clausura 2026 todavía retumba en Deportivo Saprissa. La derrota ante Club Sport Herediano no solo significó perder otro título, sino que dejó al descubierto problemas más profundos que ya no se pueden esconder. Y esta vez, fue Rolando Fonseca quien decidió decir en voz alta lo que muchos prefieren callar.

El exdelantero comenzó reconociendo el mérito del campeón, destacando la estructura que llevó al Team a levantar su estrella 32 y superar a Liga Deportiva Alajuelense en títulos nacionales. Para Fonseca, la clave no estuvo en una jugada puntual, sino en un proceso bien construido.

“Se llama planificación, es cómo usted quiere ver a su equipo funcionando y ahí está el éxito que viene de parte de Jafet Soto y toda su gente”, aseguró, dejando claro que lo de Herediano no fue casualidad.

Rolando Fonseca muy duro contra Saprissa

Pero cuando llegó el turno de hablar de Saprissa, el tono cambió por completo: “La soberbia le pasó la factura a Saprissa, la indisciplina. A partir del 12 de abril se vinieron consecuencias y malos hábitos que lo llevaron a esto”. El ex futbolista apuntó directamente a lo que considera el verdadero problema del equipo.

Rolando Fonseca fue duro contra Saprissa. (Foto: Teletica)

Para Fonseca, no se trata de un error aislado ni de una jugada puntual. Es una acumulación de comportamientos que terminaron explotando en el peor momento posible.

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El análisis fue más allá de lo táctico. Para Fonseca, las acciones como la de Marcel Hernández contra Fidel Escobar reflejan una falta de concentración y de disciplina que no se puede permitir en una final. “El verde no miente, te pone en evidencia”, agregó, en una frase que resume su visión de lo ocurrido.

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También apuntó a un tema sensible: la conformación del plantel. Según su criterio, Hernán Medford no contó con las herramientas necesarias para cambiar el rumbo del partido.

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“Hay jugadores a los que no les alcanza”, dijo, dejando entrever que el problema no pasa únicamente por el técnico, sino por una estructura que necesita renovarse.

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Finalmente, Fonseca puso el foco en un dato que empieza a pesar cada vez más en Tibás: “Son dos años de no ganar nada y dos años que vienen creciendo más dudas”. Marcó un punto de inflexión para el futuro del club.

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