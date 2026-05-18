Yeltsin Tejeda terminó su vínculo contractual con Herediano tras la obtención del Torneo Clausura 2026 y su salida del plantel parece inminente.

Con la estrella 32 asegurada y la temporada oficialmente concluida, la dirigencia del Club Sport Herediano, encabezada por Jafet Soto, comenzó la planificación de la planilla para el Torneo Apertura 2026.

En este escenario, el experimentado volante Yeltsin Tejeda se encuentra prácticamente fuera de la institución rojiamarilla al vencerse su contrato y no existir negociaciones en curso para su continuidad.

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Marginado por José Giacone

El futbolista de 34 años, mundialista con Costa Rica en Brasil 2014, llegó al cuadro florense en enero de 2019. A lo largo de su paso por el club sumó 232 partidos oficiales, en los que conquistó cinco campeonatos nacionales y tres Supercopas.

Yeltsin Tejeda levantó 8 trofeos con el uniforme rojiamarillo (Instagram).

Pese a estos impresionantes registros, Tejeda asumió un rol secundario en el esquema del director técnico José Giacone durante el último semestre, llegando a disputar únicamente 24 minutos en todo el Clausura 2026.

“Ya no tengo contrato con Herediano, no sé qué vamos a hacer”

La ausencia de conversaciones formales previo a la finalización del contrato es interpretada por el propio futbolista como un indicio de que su etapa vestido de rojiamarillo ha llegado a su fin.

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“Al finalizar este campeonato ya no tengo contrato con el Herediano, se termina. Ahorita no sé qué vamos a hacer, pero yo quiero seguir jugando. No sé si será aquí o en otro lado. Todo lo he dejado en manos de Dios. No quería hablar con nadie hasta que se resolviera”, comentó Tejeda en entrevista con La Nación.

Yeltsin Tejeda se sinceró acerca de su futuro: no sabe si está en Herediano (Instagram).

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“Siento que mi situación ha quedado de lado, no es normal. Uno sabe que aquí, cuando quieren renovar a un jugador, lo buscan desde antes. Pero yo estoy tranquilo. Dios sabe por qué me tiene tan tranquilo, porque un Yeltsin de hace cinco o diez años estaría volando patadas o peleando con mis compañeros”, aseguró el veterano mediocampista.

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“No es fácil estar así. Uno que otro día salí un poco enojado, se los digo sinceramente, porque uno lo que quiere es jugar. Me gustaría tener minutos y hasta pensé que podía estar en cancha. Me tocó tener humildad y reconocer que mis compañeros estaban mejor que yo”, reconoció Tejeda.

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¿Cambio de aires en Costa Rica?

Finalmente, el referente del Team manifestó su disposición para escuchar propuestas de otros equipos del fútbol nacional si no se concreta un ofrecimiento formal por parte de Herediano en los próximos días.

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“No sé dónde, pero quisiera poder competir. Quisiera volver a estar en cancha y esperar a ver qué puerta Dios me abre. Costa Rica sabe lo que yo puedo dar. Es cierto que perdí la titularidad. Siento que puedo dar más y, a pesar de que he sido feliz en el Herediano, si en otro lugar me abren las puertas, yo voy con todo”, concluyó Tejeda.

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En síntesis