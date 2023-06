Comenzaron las repercusiones por los dichos de Alberth Elis sobre lo que sucede en la Selección de Honduras. El delantero del Stade Bretois resaltó que en la Bicolor tienen que estar los que realmente la prioricen, criticó a Luis Palma por sus actos indisciplinarlos y aseguró que otros jugadores también incumplieron.

Andy Najar rompió el silencio y salió a contestarle a su compatriota. El defensor no estará en esta convocatoria por problemas físicos y le dijo a su colega que no hay que atacar a los compañeros. También resaltó que comparte su opinión sobre los problemas extrafutbolísticos.

“Lo vi y hay cosas que estoy de acuerdo con él, otras no las estoy. No debería de hablar de los compañeros, pero de la parte de la indisciplina si estoy de acuerdo. A mí eso no me gusta, siempre he tratado de evitar tener conflictos, tratar de tener controversias y durante mi carrera he sabido mantenerme como siempre lo hago y ninguna de las controversias me sacan de quicio”, comenzó declarando.

Luego, se refirió a los que lo acusan de inventar una lesión para ausentarse: “Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, sé lo que he vivido y pasado. A mí si la gente me quiere criticar, pero si me toca recuperarme el sábado y jugar con la Selección lo voy a hacer, yo no tengo ningún problema que la gente me vaya a criticar. Los últimos seis meses he vuelto lesionado y no de una semana, sino de muchas más y tengo las ganas de representar al país en las eliminatorias”.

Para finalizar, aclaró su compromiso para representar siempre a su nación: “Siempre le voy a decir que sí, a la Selección siempre le he dicho que sí, para mí es todo desde pequeño, es lo que siempre soñé, pero con tal de estar bien al cien”.