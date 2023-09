La Selección de Honduras volverá en la Fecha FIFA de octubre a jugar, cuando en un doble enfrentamiento busque el pase a la siguiente ronda ante Cuba. Amado Guevara fue claro en advertir que este rival no es como Granada, porque ha logrado mejorar, además, de que se debe ganar y bien, tomando en cuenta que dependiendo la posición, se sabrá al rival de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

“El profe ya tuvo la oportunidad y el contacto con todo el grupo, quizá haga falta alguna pieza, pero más que el acercamiento que ya tuvo con el jugador y el conocimiento del cuerpo técnico y conociendo la línea a seguir”, analizó el Lobo sobre lo visto en los primeros partidos.

“Lo de Granada, conclusiones el resultado, los goles, pero el rival no daba exigencia y no se da para pensar que está todo resuelto y que ya, que con eso Honduras se va a quedar. Lo que viene no será fácil, con Cuba nos vamos a jugar la clasificación de primero o segundo lugar y dependiendo el lugar, sabremos nuestro siguiente rival”, agregó.

Guevara tampoco subestima a los cubanos: “El rival que viene no es Jamaica, pero tampoco es Granada, Cuba no es la Cuba que nosotros nos imaginábamos antes, tienen sus legionarios, hay mucho jugador en Costa Rica y Europa, pero está muy lejos de la Granada. Honduras deberá de preparar bien ese juego ante los cubanos porque nos jugamos la clasificación y la posición”.

“El profe no va a tener mucho tiempo de trabajo de aquí a octubre, entonces en base a este punto de partido y de estos tres juegos ellos van a encaminar de quién sí, quién no, y de lo que se puede hacer y lo que no”, finalizó.