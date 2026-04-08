Jafet Soto sorprendido: Herediano recibe un revés inesperado antes del partido contra Cartaginés

El Clausura 2026 entra en su recta más caliente y este domingo se juega uno de esos partidos que pueden marcar el rumbo del campeonato. Herediano, líder con 28 puntos, visita a Cartaginés, tercero con 26, en un duelo que promete intensidad, tensión y mucho en juego. Pero antes de que ruede la pelota, ya hay un primer golpe que no estaba en los planes del Team.

La previa venía cargada de expectativa. Dos equipos protagonistas, separados por apenas dos puntos y con la presión de no ceder terreno en la tabla. Un escenario ideal para un partido grande. Sin embargo, desde Cartago llegó una decisión que cambió el clima y generó sorpresa en Heredia.

El revés que sufre Herediano desde Cartaginés

El Club Sport Cartaginés publicó un comunicado oficial en el que confirmó que no se permitirá el ingreso de la barra organizada visitante para este encuentro. Una medida que responde a la aplicación de la Ley 9145, enfocada en la prevención de la violencia en eventos deportivos.

El anuncio no se quedó ahí. El club brumoso también dejó claro que se reserva el derecho de admisión y que, en caso de identificar grupos organizados en el estadio, podrá impedir su ingreso sin derecho a devolución de las entradas. Una postura firme que apunta a evitar cualquier tipo de incidente en un partido de alto voltaje.

El comunicado que publicó Cartaginés.

En tono paródico, el primer duelo entre Cartaginés y Herediano no se juega en la cancha, sino en la tribuna. Porque antes de pensar en cómo frenar a Marcel Hernández o cómo controlar el mediocampo, el Team ya recibió un golpe inesperado fuera del terreno de juego.

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Para Jafet Soto y compañía, la noticia no es menor. La presencia de su afición suele ser un respaldo importante en partidos de esta magnitud, y perder ese acompañamiento en condición de visitante cambia parte del contexto emocional del encuentro.

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Ahora, Herediano deberá enfocarse únicamente en lo futbolístico, sabiendo que el ambiente será completamente adverso. En un partido donde cada detalle cuenta, este revés suma un condimento más a un choque que ya venía cargado de tensión. Y en este tipo de escenarios, cualquier ventaja puede inclinar la balanza.

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Datos Claves

Herediano , líder con 28 puntos , visita a Cartaginés en la jornada del Clausura 2026.

, líder con , visita a en la jornada del Clausura 2026. Cartaginés prohibió el ingreso de la barra organizada visitante aplicando la Ley 9145 .

prohibió el ingreso de la visitante aplicando la . El club brumoso se reserva el derecho de admisión para evitar incidentes por violencia deportiva.