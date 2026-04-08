Carlo Costly solo ocupó nueve palabras para explicar por qué Romell Quioto se retiró de la Selección de Honduras

Carlo Costly es una de las leyendas del fútbol catracho autorizado para hablar sobre los temas de la Selección de Honduras; su trayectoria con La H lo respalda y en esta ocasión fue consultado sobre el retiro de Romell Quioto del combinado nacional.

Para Costly, Quioto es un gran jugador; sin embargo, por su edad ya no estaría para el próximo Mundial, consideró en entrevista con Deportes TVC.

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“Bueno, conociendo a Romell, para mí es un gran jugador. Obviamente, para el Mundial 2030 creo que él ya no está para llegar al próximo Mundial. Sus razones tendrá; creo que ya quiere dedicarse más a su equipo”, comenzó diciendo Costly.

¿Será como el caso de Costly?

Por otro lado, Costly también es del criterio que Romell Quioto podría recapacitar y volver a la selección como él lo hizo durante la etapa de Jorge Luis Pinto en 2014.

“De hecho, también en el 2014 yo lo anuncié, que no iba a seguir en la selección, y por ahí me llegó la posibilidad con Pinto de ir nuevamente. Tal vez en el camino recapacita para ayudar a los más jóvenes que vienen aspirando a la selección. Esperemos que él pueda recapacitar y ver qué posibilidades hay de volver”, aseguró.

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También recordó el caso más reciente con Edrick Menjívar, quien había anunciado su retiro de La H, pero posteriormente fue convencido por el director deportivo Francis Hernández para continuar en el nuevo proyecto.

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“Ya viendo que Caracol también, Menjivar también hizo lo mismo y cambió de parecer. Obviamente, le llenaron el ojo al entrenador. No sé cuántos años tenga Romel Quioto, ¿33, 34 años? Él tiene las posibilidades. Pienso yo que las puertas las tiene abiertas. Obviamente va a depender de su rendimiento; está en Arabia y pues vamos a ver qué pasa en el transcurso de los días”, cerró.