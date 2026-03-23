Deiby Flores le deja claro a Honduras cuándo volverá a jugar en clubes: “No he parado”

Uno de los convocados sorpresa de José Francisco Molina para su debut contra Perú con la Selección de Honduras fue la inclusión de Deiby Flores, jugador que quedó sin contrato luego de salir del Al-Najma de Arabia Saudita.

El volante habló con la prensa catracha sobre todo lo que se ha dicho acerca de su continuidad en el fútbol y comentó cuándo volverá a jugar a nivel de clubes.

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Austin FC, San Jose Earthquakes y Olimpia han sonado como posibles destinos de Deiby Flores, pero ninguno ha concretado su fichaje. Eso sí, el jugador ya puso fecha a su regreso.

Deiby Flores quiere volver después del parón FIFA

“Tengo varias opciones, estamos haciendo números y esperamos que después del amistoso poder concretarlo”, dijo Flores, quien se ha mantenido entrenando para volver en el mejor de los tonos.

“No he parado desde que llegué, estaba entrenando dos veces al día de lunes a viernes. Esta semana estuve entrenando con Olimpia para tomar un poco de fútbol y estoy bien. Esta semana en España será bueno para el partido que viene”.

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Por último, se refirió a su breve aventura por Arabia Saudita con el Al-Najma. “Muy bien, de lo mejor, por ahí dijeron un montón de cosas sin saber la verdad. Fue una linda experiencia, pero se tomó la decisión y rescindimos. Ustedes dijeron cosas que nada que ver. Pregunto: si era titular y en el equipo de Arabia yo era uno de los mejores, ¿de qué manera me van a rescindir como decían ustedes? Se respeta sus opiniones, pero no salí a hablar tampoco sobre eso”.

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