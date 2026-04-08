Alejandro Bran volvió a jugar en Liga Deportiva Alajuelense el domingo pasado, luego de los actos de indisciplina de público conocimiento que cometió y le suscitaron un castigo interno por parte de la institución rojinegra.

Después de ser marginado del primer equipo, quedar fuera de la convocatoria ante Herediano y pagar una multa económica equivalente a un mes de su salario, Bran fue alineado por Óscar Ramírez como titular en el empate 1-1 con Guadalupe FC por la fecha 14 del Clausura 2026, que les terminó costando el cuarto lugar en la tabla.

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La presencia del volante en cancha durante los 90 minutos siguió generando debate en diferentes ámbitos sobre si le aplicaron una reprimenda justa o no, pero el “Machillo” fue tajante: “Se cumplió con la parte de la sanción. ¿Por qué jugó? Lastimosamente, teníamos algunos muchachos con ciertos problemas y él siguió manteniendo su parte física”.

Concacaf destacó a Alejandro Bran… pero se arrepintió

Si bien el ruido mediático mermó en comparación a días atrás, el caso de Alejandro Bran sigue siendo sensible en Costa Rica. En medio de este clima particular, la Concacaf realizó un inesperado posteo en redes sociales destacando al futbolista de 25 años.

“¡Simplemente imparable!”, rezaba el tuit de la cuenta oficial de la Gold Cup, que terminó siendo borrado este miércoles y en el que se resaltaba el golazo de media distancia que el futbolista de Alajuelense anotó en el arrollador triunfo 6-1 sobre Belice. Aquel gane, en marzo de 2025, le permitió a la Selección de Costa Rica clasificar a la Copa Oro.

El posteo eliminado por la cuenta de la Gold Cup (Foto: captura de X)

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En lo que respecta a la Tricolor, hay un tema a resolver con Bran: el entrenador Fernando Batista lo bajó de la convocatoria en la pasada fecha FIFA alegando que “para ser jugador de selección, hay que serlo dentro y fuera de la cancha”. ¿Se ganará el llamado en junio, para el amistoso contra Inglaterra en Florida, Estados Unidos, o el “Bocha” extenderá su castigo?

Datos clave

La cuenta oficial de la Gold Cup borró un posteo donde destacaba a Alejandro Bran como “imparable”.

borró un posteo donde destacaba a como “imparable”. Tras cumplir una sanción interna y pagar una fuerte multa económica por indisciplina, el volante volvió a la titularidad con Alajuelense en el empate ante Guadalupe.

en el empate ante Guadalupe. El técnico de la Liga, Óscar Ramírez, justificó su inclusión por la necesidad física del equipo pese al debate sobre la disciplina del jugador.