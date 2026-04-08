De regreso: El Bolillo Gómez toma decisión clave de cara a los siguientes compromisos de El Salvador

El seleccionador de Selección de El Salvador, Hernán Darío Gómez, retomó sus labores al frente del combinado nacional tras regresar este miércoles al país, luego del receso de Semana Santa que pasó en Colombia. Junto a él también volvió su asistente Édgar Pánzer Carvajal, con quien continúa el proceso de reconstrucción del equipo.

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El cuerpo técnico tiene previsto poner en marcha un microciclo de trabajo durante este mes, con el objetivo de observar jugadores y comenzar a definir una base sólida de cara a los próximos compromisos internacionales. Esta fase será clave para evaluar el rendimiento de futbolistas del ámbito local y algunos legionarios.

En el plano administrativo, la Federación Salvadoreña de Fútbol, presidida por Yamil Bukele, se encuentra gestionando partidos amistosos que permitan al técnico colombiano seguir analizando opciones y consolidar su idea de juego.

El Salvador en busca de amistosos

Por el momento, la Selecta no cuenta con fogueos confirmados, lo que genera cierta preocupación en el entorno futbolístico del país. Sin embargo, la federación trabaja contrarreloj para asegurar encuentros en la próxima Fecha FIFA de junio, considerada una ventana clave para el desarrollo del equipo.

Estos partidos serían fundamentales para medir el nivel del plantel ante rivales internacionales y ajustar detalles tácticos. Para Gómez, cada minuto en cancha representa una oportunidad para construir un equipo competitivo que pueda responder a las exigencias del fútbol moderno.

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El regreso del entrenador marca el inicio de una nueva etapa de trabajo, donde la prioridad será dotar al equipo de identidad, ritmo y competitividad. Con el tiempo en contra y la necesidad de resultados, la Selecta se prepara para afrontar un proceso en el que cada decisión será determinante.

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En síntesis