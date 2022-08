Vargas no duda que Real España pasará de ronda

Real España de Honduras y Real Estelí de Nicaragua se enfrentarán hoy a las 18:00 horas en el estadio Francisco Morazán, por la vuelta de la etapa preliminar de la Liga Concacaf y donde ambos buscarán estar en los octavos de final. Para Héctor Vargas, la máquina está obligada a pasar y con lo que a él respecta, no duda que así será.

“El resultado que tenemos que sacar es el mismo que tienen que buscar ellos respecto a ganar, la diferencia es que estamos en casa, acostumbrados a la superficie nuestra, es una cancha de grama natural, allí (Nicaragua) es sintética y en la Liga no hay ninguna. Tenemos un buen partido ante un rival que allá se defendió bastante bien, así que vamos a buscar por todos los medios sacar el resultado”, dijo el argentino en conferencia de prensa.

“Las sensaciones son las mejores, si vos vas de visita y venís con el marco en cero de una cancha que no estás acostumbrado porque no hay cancha en la liga que se juega con cancha sintética, y jugas de local con tu gente sin ninguna duda que las sensaciones son las mejores, ahora hay que tratar de imponerse, me gustó la personalidad del equipo en los dos partidos”, agregó.

Acerca del cero a cero en la serie y de las posibilidades que hay de clasificar analizó: “Creería que si nosotros hacemos el gol primero, difícilmente puedan ellos llegar a nuestro arco porque van a cambiar su manera de jugar. Todo se puede, no importa que se hayan defendido de local, pero acá tenemos que buscar la fórmula del gol y de pasar a la siguiente ronda”.

“Con un marcador que con un gol de ventaja a favor nuestro estamos en la siguiente ronda y si pasa lo contrario hay que felicitar al rival, pero no tengo ninguna duda que vamos por el triunfo y lo vamos a lograr”, finalizó Vargas.