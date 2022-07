Real España finalmente logró su objetivo y era el de renovar alportero Luis Buba López, aunque la tarea no fue nada fácil, porque el guardameta catracho puso complicaciones a pesar de haber dado su palabra y en algún momento se pensó que este ya no se quedaría, incluso el técnico Héctor Vargas había planificado el trabajo sin él.

Al final López terminó decidiéndose en permanecer en la máquina y brindó sus primeras palabras tras lograr llegar a un acuerdo: “Estoy contento, feliz, pero quiero aclarar que no estoy regresando porque simplemente nunca me fui. Si bien es cierto no tenía contrato, siempre me sentí parte del club”

Además, se le preguntó sobre su disponibilidad para jugar lo más pronto a pesar de no estar en los entrenos previos: “Si digo que voy a jugar, sería faltarle el respeto a mis compañeros Michael Perelló y Bryan Ramos. Mejor diré que sí estaré a disposición del entrenador (Héctor Vargas). El equipo necesitaba este tipo de partidos”

“Será un torneo parejo como lo ha sido los últimos años, de nuestra parte el compromiso es aún mayor. Hemos estado tan cerca y esperamos cambiar la historia La afición del Real España siempre es especial. Feliz 93 aniversario, ¡Máquina! Luis López y Real España continúan”, finalizó el guardameta al hablar en el canal oficial del club.

López llegó esta semana a las prácticas y ya tuvo participación en el juego amistoso ante Atlético Independiente Sigatepeque y versus Cobán Imperial de Guatemala, por lo que todo parece está listo para la competencia oficial en el Apertura 2022 y en la Liga Concacaf.