El defensor italiano de origen hondureño Valerio Marinacci nuevamente volvió a ser foco de los medios de comunicación, primero luego que se diera a conocer que sería parte de las prácticas del primer equipo de la Lazio, pero también porque regresó el interés de que sea parte de la Selección Mayor de Honduras.

Marinacci ya se puso a disposición de Mauricio Sarri, que por el momento se encontrará en un periodo de prueba durante la pretemporada, en el que intentará convencer al técnico para poder entrar en el listado final para jugar la Serie A y también ser parte de la nomina que estará en la UEFA Europa League.

El futbolista de 18 años está en una escuadra donde juegan futbolistas de primer nivel, elementos de la talla del italiano Ciro Inmobile, así como el español Pedro Rodríguez que militó en el Barcelona, así como los brasileños Felipe Anderson, Luis Alberto, Manuel Lazarri, el rumano Stefan Radú, entre otros.

Valerio Marinacci nació en Italia, al igual que sus padres, pero su abuela es de Honduras, por lo que en varias ocasiones ha manifestado el deseo de ser parte de la H, además, indicó que le interesa ser parte del combinado Sub-20 que estará en la Copa del Mundo de Indonesia 2023, algo que le favorece por la edad.

Por otra parte, la Fenafuth no ha mostrado interés por el momento, incluso no contó con él para el anterior premundial, además, Daniel Uberti, director de selecciones menores indicó que no ha sentido el interés necesario por parte del futbolista.