Los seguidores de Motagua no están satisfechos con el desempeño de su equipo.

El campeón nacional Motagua no está teniendo un buen inicio delTorneo Apertura 2022 y lo confirmó luego del empate de ayer ante Vida, que sin duda causó el enojo de los aficionados que llegaron a ver el partido, manifestando con una sonora silbatina como una forma de protesta por el desempeño que se está teniendo.

Hernán La Tota Medina, técnico de las águilas azules dio su punto de vista luego de este tropiezo y no dudo en hablar de la forma en que reaccionó el público, pero defendió a sus jugadores e indicó que solamente queda seguir trabajando y corregir errores para los siguientes encuentros, en busca de mejorar resultados.

“Hay que seguir trabajando y ajustar detalles, ya que lo de Fabricio Brener pasa por cuestiones de juego, ya que nuestro equipo lo basamos en el grupo y no en individualidades. Al jugador es fácil de cuestionarlo, recriminarle cosas, pero éste no quiere equivocarse”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

“La idea era sostener el balón, pero no se pudo, nos cortaron los circuitos y nos sentimos incómodos al no tener la claridad para encontrar la jugada. Nosotros siempre intentamos hacer lo mejor, pero el rival también juega y trata de contrarrestar lo que hacemos. No nos queda otra opción que seguir trabajando para crecer”, agregó sobre la razón de la igualdad.

A pesar de no tener los resultados esperados, Motagua marcha en el tercer lugar de la tabla con cinco puntos, luego de un triunfo y dos empates, por lo que se mantiene cerca de los punteros Olimpia y Marathón.