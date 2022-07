Mientras no se resuelve su problema con Alajuelense, Bryan Félix fue sondeado por el Motagua de Honduras.

El futbolista catracho, Bryan Félix, se destacó en Alajuelense en los últimos partidos. Más allá del gran presente que está viviendo, el delantero podría quedarse sin disputar el Apertura 2022 con el club manudo debido a que no hay cupo para extranjeros. Los equipos ticos solo pueden anotar a 4 foráneos y esos lugares están ocupados por: Aubrey David (Trinidad y Tobago), Fidel Escobar, Freddy Góndola y Rolando Blackburn (Panamá).

Debido a esto, el juvenil se quedaría sin disputar el torneo con la Liga y debería sumarse a las divisiones menores. Aprovechando este problema que surgió, Motagua realizó un acercamiento para poder ficharlo y ya obtuvo una respuesta por parte del jugador que está esperando que se solucione todo.

"La verdad, Alajuelense me abrió las puertas y me quiero quedar aquí y hacer lo mejor de mí", declaró Bryan Félix sobre sus ganas de continuar en el equipo costarricense y no jugar en las Águilas Azules. El atacante apuesta a que se resuelva la naturalización de Aubrey David y que se abra un cupo de extranjeros para él.

Su mentor en la Academia Leones, Sammy Rodas, se refirió a la situación del futbolista: "Estamos trabajando de la mano de Daniel Solís (el representante), esperando que el muchacho siga creciendo. Se escucharon rumores de que Bryan Samir iba a salir, pero eso es falso".

Para finalizar, confirmó que desde el conjunto catracho se acercaron por Félix en este mercado: "Lo de Motagua es real, pero él está con la Liga Deportiva Alajuelense. Cuando se fue de aquí era delgadito y ha cambiado mucho, ha mejorado en el cuerpo".