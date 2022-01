El difícil momento que atraviesa la Selección de Honduras repercute hasta en el ámbito interpersonal. Y este jueves, cansado de las críticas en contra de la Bicolor, Romell Quioto le dedició unas líneas vía Instagram Stories a su ex compañero en la H —al menos por ahora—, Andy Najar.

“Andy Najar, en vez de estar criticando deberías estar aquí ayudando para sacar esto adelante y no darle la espalda a tu país en un momento difícil para todos! Acá estamos los que estamos! 504 por siempre", fue el picante mensaje del "Romántico" contra su compatriota. Esto se remonta a días atrás, cuando el legionario del DC United dio a entender su disconformidad la elección de Hernán Darío Gómez tras la destitución de Fabián Coito.

Najar comentó un tweet en el cual Erika Williams, periodista hondureña, elogió el auspicioso debut del Victoria, con goleada 4-1 al Real España incluída, en el Clausura 2022. En el mismo, adjuntó una imagen de Salomón Nazar, estratega de los Jaibos. Y, sorpresivamente, una de las respuestas fue la del lateral Catracho: "Él tenía que haber sido el entrenador de la H".

El ex futbolista del Anderlecht no fue incluido en la nómina de 26 elementos que el "Bolillo" Gómez confeccionó en vistas a la triple fecha de las eliminatorias CONCACAF. Algo que no pasó desapercibido y que el estratega colombiano aclaró en rueda de prensa: "No ha querido venir. ¿Qué hago si no quiso venir? Lo estuvimos llamando y nunca contestó".

La situación de Honduras en las eliminatorias

Actualmente, la Bicolor está última en el octagonal final. Y apenas ha podido sacar 3 puntos de 27 posibles, fruto de tres empates ante Canadá (1-1), El Salvador (0-0) y Costa Rica (0-0). Así las cosas, la clasificación al Mundial de Qatar se tornó prácticamente imposible para los Catrachos que este domingo 30 se enfrentarán, precisamente, a la Selecta. Y el miércoles 2 de febrero visitarán a Estados Unidos en el Allianz Field de Minnesota.