La Selección de Honduras se vio obligada a hacer cambio de entrenador durante las eliminatorias mundialistasde Concacaf, luego que el uruguayo Fabián Coito no consiguiera los resultados esperados y por eso se contrató al colombiano Hernán Darío Gómez, aunque para Andy Najar existía un mejor candidato para tomar las riendas del combinado catracho.

Najar desató mucho revuelo en las últimas horas luego que diera su punto de vista en su cuenta oficial de Twitter, sobre quien debió ser el técnico del combinado hondureño luego que fuera cesado Coito, dando el nombre de Salomón Nazar, quien actualmente está a cargo del Victoria y parece ser que era la mejor opción para el futbolista.

Todo comenzó cuando la periodista Erika Williams realizó una publicación sobre el buen trabajo que está haciendo Salomón Nazar, por lo que Najar no tardó en dar su punto de vista con una contundente publicación: “Él tenía que haber sido el entrenador de la H”, fue la publicación que hizo el jugador del DC United ante la sorpresa de todos sus seguidores.

Actualmente Andy Najar no ha sido tomado en cuenta en las últimas convocatorias de los catrachos, luego que en noviembre no atendiera un llamado para los duelos ante Panamá y Costa Rica, lo que causó el enfado del Bolillo que no dudó en manifestarse: “No obligo a nadie a venir a la selección… el que quiere a la selección quiere al país”.

Por otra parte, la Fenafuth no salió a dar el paso y no dio las razones por las que el lateral derecho no aceptó el llamado, solamente se explicó que el representante del jugadore se comunicó con Gerardo Ramos, gerente de la Selección, para decir que no iba a acudir a la concentración.