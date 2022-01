Carlos Costly fue uno de los que no pudo esconder su tristeza por le momento que vive Honduras.

Carlos Costly no puede creer el momento que está pasando Honduras

La Selección de Honduras no la sigue pasando bien y en la eliminatoria mundialista es donde está confirmando su mal momento, ayer cayó 2-0 en condición de local contra Canadá y con esto se hundió en el último lugar de la tabla de posiciones, alejándose cada vez más de estar en la Copa del Mundo de Qatar que se disputará en noviembre.

Los catrachos sumaron una nueva derrota en el campeonato y en condición de local, aumentando así la debacle que se está pasando, pero también preocupa el nivel futbolístico que se está pasando a pesar de contar con sus principales figuras pero que dentro del campo no han logrando la suficiente armonía para conseguir resultados positivos.

Carlos Costly, exseleccionado hondureño, no escondió su frustración en sus redes sociales y tras confirmarse la pérdida ante los canadienses, no tardó en manifestarse: “¿Qué estaremos pagando, Dios mío! Honduras 0 vs 2 Canadá”, redactó de manera contundente el exdelantero que por muchos años fue la principal referencia en ataque.

La preocupación en el entorno hondureño es muy grande, porque ya se tuvo un cambio de entrenador con la salida del uruguayo Fabián Coito y fue sustituido por el colombiano Hernán Darío Gómez, pero a pesar de eso todavía no han existido cambios en los resultados, ni en juegos oficiales y tampoco en amistosos.

Honduras actualmente marcha en el octavo lugar de la tabla de posiciones con tres puntos, tras sumar tres empates y seis derrotas. El domingo buscará salir de su mala racha ante El Salvador y luego el miércoles tendrá otra chance versus Estados Unidos.