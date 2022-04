El puesto de entrenador de la Selección de Fútbol de Honduras sigue aún vacante. La danza de nombres es cada vez más populosa, pero también más difusa. En el horizonte asoman la Liga de Naciones de la Concacaf; la Copa Oro y, por sobre todas las cosas, la Eliminatoria al Mundial de 2026. Todo eso deberá afrontar el próximo que tome la batuta de La H.

Pedro Troglio es uno de los apuntados. El argentino, que en los últimos días renunció a su puesto en San Lorenzo, conoce bien al fútbol catracho: ha llevado al Olimpia a ser tetracampeón de la Liga Nacional, así como semifinalista de la Concachampions 2020. Si bien desmintió haber sido contactado desde la Fenafuth, confesó que le gustaría asumir como técnico de La Bicolor.

"Claro que me interesaría, además que conozco el fútbol hondureño. Se tienen jugadores en Grecia, España, Francia, Estados Unidos. Me nombran, pero no me han llamado. (...) Siempre soñé llegar a clasificar y participar en un Mundial con una selección, como me tocó como jugador", expresó en diálogo con Equipo F, programa de la cadena ESPN.

En cuanto a su experiencia en la escuadra melenuda, señaló: "Fueron tres años en el mejor equipo de Honduras y me fue bien. Yo estoy agradecido por lo que viví en Honduras". Además, aclaró que aceptó la oferta de San Lorenzo "porque era una oportunidad grande para mí y me acercaba a la familia".

El sudamericano no es el único que se asoma como candidato para la Selección de Honduras. Reinaldo Rueda, Juan Carlos Osorio y Salomón Nazar son otros de los que se mencionan.