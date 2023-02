Diego Vásquez, técnico de la Selección de Honduras, ha estado en el centro de las críticas tras nombrara a José Pacini como su asistente, luego que saliera Ninrod Medina. Aunque en las últimas horas, Pedro Troglio dio un paso al frente y salió en defensa de su compatriota, mostrándose molesto por la forma en que ha sido tratado.

“Todo es un problema aquí. Imagínate lo que está pasando con este pobre muchacho... se ‘salieron’ con el ayudante de Diego Vázquez. ¿A quién quieren poner? Diego se quedó sin su ayudante de campo (Ninrod Medina) y lleva a alguien de su confianza, que jugó el fútbol y se graduó de técnico”, dijo Troglio a Diario Diez.

“Está bien que los medios hablen, pero me llama la atención cuando opinan exjugadores o actuales técnicos, yo me quiero morir cuando opinan de otro colega abiertamente. ¿Por qué Diego Vázquez tiene que escoger al que ustedes quieran? Él hace más de 20 años que está acá, si escoge a alguien es a uno que sabe de fútbol, no al verdulero o al carnicero. Pacini no es alguien desconocido en Honduras”, agregó.

Además se puso como ejemplo de cuando llegó al país: ”Yo cuando elegí a Gustavo Reggi, la afición del Olimpia decía que pusiera a Óscar ‘Cocli’ Salgado. Primero, nuestro asistente tiene que ser un amigo para que sea leal, que comparta mi idea. A mi si me quieren poner a alguien, yo presento la renuncia. Si me dicen que no puedo traer al que yo quiero, mejor me quedo en mi casa. No te pueden poner a alguien que los demás quieren”.

“Creo que Pacini se ha de reír de la crítica, pero eso también da bronca. Si pierden lo van a matar, aun cuando los demás antes de él también perdieron. Para mí es más injusto para Diego Vázquez que para Pacini, porque Diego no es un improvisado, no llevaría a cualquiera en el trabajo de su vida”, finalizó.