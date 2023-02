El entrenador del Olimpia de Honduras habló tras el penal no cobrado a Olancho en el último juego de la Liga Nacional.

Pedro Troglio: "Hasta que no haya VAR, las equivocaciones van a estar"

El Club Deportivo Olimpia no logró pasar del empate ante Olancho, por la séptima jornada de la Liga Nacional de Honduras, en un duelo que enfrentó al líder contra su más inmediato perseguidor. Los melenudos se habían puesto arriba en el marcador con el gol de Kevin López a los 5 minutos, aunque la visita dispuso la igualdad con el tanto de Cristian Cálix a los 56'.

Si bien la repartija de puntos no es lo que los albos hubiesen querido, menos aún en casa, lo cierto es que pudo haber sido peor: sobre el ocaso del encuentro, el balón dio en el codo de Maylor Núñez dentro de su propia área, pero el árbitro Melvin Herrera no pitó infracción alguna, privando a los de Juticalpa de un importantísimo penal.

Pedro Troglio, entrenador de los actuales punteros, habló respecto a esa acción: "Le pega en el codo, (...). Núñez me dijo que le pegó, el fútbol es así. El otro día contra Real España si no hubiésemos ganado habríamos sido perjudicados, ahora si fue penal ya van a decir 'otra vez Olimpia'".

Tras ello, señaló que los errores arbitrales son "para todos, yo me imagino que si buscamos un partido de Olancho para atrás, habrá algún partido que fue favorecido. Yo creo que pudo haber sido expulsado algún jugador de Olancho si hubiera sido amonestado antes, (...) fue un partido con mucha falta, muchas infracciones graves".

Finalmente, opinó que estas equivocaciones podrían resolverse con la llegada del VAR a Honduras. "Si no te lo ponen siempre va a haber un perjudicado y un favorecido (...), las equivocaciones van a estar. Yo trato de ser coherente cuando me toca a favor y también cuando me toca en contra, sería bueno que seamos todos de la misma manera".