El capitán de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa, charló ante los medios de comunicación previo al partido de mañana ante Panamá por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, en el que no dudó en decir que es fundamental ganar, pero también mandó un mensaje a las personas que lo han cuestionado por su edad, en especial a los comunicadores canaleros.

"De mi edad no solo en Panamá se habla, sino en todas partes, ya me acostumbré a convivir desde hace mucho y eso me hace feliz porque quiere decir que están pendientes de mí. Y en cuanto a la poca experiencia de uno y que otro tiene demasiada edad, entonces ¿qué hacemos? El fútbol es para todos", dijo Figueroa.

Aunque en este tema también tuvo una intervención Hernán Darío El Bolillo Gómez, quien también estaba en la conferencia de prensa y no dudó en defender a su capitán y enviando un mensaje contundente a los críticos del catracho: “¿Hablan de la edad de este man? Dígales que en el fútbol no es de edad, es de buenos jugadores y malos”.

Acerca de su nivel futbolístico, Figueroa manifestó sentirse al 100%: “Estoy en las mejores condiciones, sé que muchos han cuestionado mi edad, pero físicamente estoy bien, no hay nada que me impida desenvolverme en lo que estoy, me siento con todas las ganas y energías para sumar desde cualquier posición."

El capitán también dio su punto de vista sobre el cambio de entrenador: “Todo cambio siempre es para bien y así lo hemos asimilado. Acá hay un trabajo adelantando del cuerpo técnico anterior y le da un seguimiento bajo su estilo, estamos siendo receptivos y nos sentimos contentos. Esta es una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces”.