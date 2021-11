Mucha polémica generó el rechazo de Andy Najar a la convocatoria de la selección de Honduras. El lateral no figuraba entre los lesionados del DC United, pero decidió no estar en los partidos ante Panamá y Costa Rica porque necesita poder cumplir una cierta cantidad de encuentros en su equipo de la MLS para que le renueven el contrato. Sobre todo esto se refirió Alberth Elis.

El mejor legionario de la actualidad habló con la prensa sobre la situación de la Bicolor y particularmente la de su compañero. No solo lo respaldó, sino que pidió entender la circunstancia en la que se encuentra el defensor. Un gran gesto de compañerismo por parte del jugador del Bordeaux.

"Todos sabemos por lo que ha pasado Andy, ha sido difícil para él, yo como jugador lo entiendo, no ha sido fácil los tres años que casi pierde su carrera, muchas personas no miran eso, no es nada fácil", declaró Alberth Elis y hasta se puso de ejemplo por la lesión que sufrió hace un tiempo en el Boavista.

Y agregó sobre como llega a estos encuentros: "Sabemos que estuve lesionado tres meses, jugué un partido y vine para los partidos de octubre, ahora vengo con más ritmo. Desde que me fui a Europa esa es mi mentalidad, gracias a Dios las cosas se me están dando, espero seguir de esa manera, seguir creciendo, mejorando y tratar de aprovechar cada oportunidad que se me de".

Para finalizar, Elis se refirió al Bolillo Gómez y su debut en la Bicolor: "Es un entrenador que tiene bastante experiencia y estoy seguro que va a traer cosas buenas para la Selección. Es importante que todos lleguemos en buena forma para aportar de la mejor manera a la Selección".