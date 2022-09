Lionel Scaloni, entrenador de la Selección de Argentina, dio declaraciones previo al enfrentamiento de mañana contra Honduras en Miami, Florida, Estados Unidos. El técnico no dudó en mostrar respeto por la H, a la que también defendió al decir que nunca le ha visto un juego brusco, esto ante las críticas que vinieron por parte de unos medios de su país.

“¿Qué espero de Honduras? El máximo respeto primero porque es una buena selección, que ha estado en mundiales y bueno en el que se va a jugar ahora no estará, es una selección con tradición y que siempre ha tenido buenos futbolistas y que los tiene. Nosotros respetamos a Honduras y salimos a jugar el partido pensando en hacer lo mejor, no tengan la menor duda de que no menospreciamos a nadie”, dijo Scaloni.

“Honduras es una buena selección, realmente no es que buscamos jugar con Honduras porque se asimila a México, sino porque surgió como rival y realmente interesó, en este caso creo que es importante, por más que sea de la misma confederación no tiene que jugar de la misma manera”, agregó.

Scaloni también habló del estilo de juego de los catrachos: “Nunca vi juego brusco de Honduras, es fútbol y hay un árbitro que tendrá que tomar decisiones, no he visto ese juego brusco que usted dice, estamos tranquilos porque va a ser un partido de fútbol y ojalá salga un gran espectáculo para la gente que lo venga a ver”.

El partido de Honduras contra Argentina se disputará este viernes 23 de septiembre a las 20:00 horas locales y a las 18:00 de Centroamérica, este se estará realizando en las instalaciones del estadio Hard Rock de Miami, Florida, en el que se espera un buen número de aficionados.