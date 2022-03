Romell Quioto no podrá estar con la Selección de Honduras para recibir a México.

Honduras no tendrá a Quioto para el juego ante México

El cuerpo médico de la Selección de Honduras dio a conocer que el delantero Romell Quioto no entrará en la convocatoria para enfrentar a México, siendo una baja sensible para la H que buscaba tener una gran participación en su estadio y no podrá contar con su principal referencia en la ofensiva y quien fuera su capitán ante Panamá.

La baja de Quioto se dio luego que se confirmara que dio positivo a las pruebas PCR de Covid-19 que se realizaron antes del compromiso, oficializándose su ausencia para recibir la visita de los aztecas en lo que será el último juego en condición de local que se tendrán en este camino hacía Qatar 2022 donde no se tuvieron los resultados esperados.

La Federación Nacional de Futbol de Honduras dio a conocer que el delantero catracho se encuentra aislado, aplicándose los protocolos de sanidad correspondientes, se encuentra estable, al ser positivo asintomático, por lo que estará a la espera de otra prueba para saber cuando finalizara su etapa de cuarentena.

Por otra parte, los catrachos informaron que el resto de la delegación dio negativa, por lo que a excepción del Romántico, todos están a disposición del entrenador colombiano Hernán Darío Gómez, que sin duda nuevamente tendrá que hacer cambios en su once, tomando en cuenta las bajas que tuvo antes de esta triple jornada.

La H tiene programado enfrentar a México hoy a las 17:05 horas en el estadio Olímpico Metropolitano, el cual no tendrá afición debido a una sanción que interpuso FIFAy con el que se cerrará la actividad de la eliminatoria Concacaf.