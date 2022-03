La Selección de Honduras como ya sabemos está afuera del Mundial de Qatar 2022, los dirigidos por Hernán Gómez no pudieron cumplir con el objetivo de llegar a una nueva Copa del Mundo. Sin embargo, los catrachos quieren terminar estos últimos tres partidos dejando una imagen positiva y uno de los jugadores comprometidos con esta causa es el atacante del CF Montréal, Romell Quioto, quien aprovechó de dejar un mensaje picante para aquellos que se han "ausentado" en estos momentos de la selección.

Recordemos que en el caso de Alberth Elis y Anthony Lozano, quienes militan en el fútbol europeo para el Girondins de Burdeos y Cádiz FC, respectivamente, solicitaron un permiso especial para no ser tomados en cuenta para esta triple fecha de Eliminatorias debido a la situación delicada que vive cada uno en sus equipos en la tabla de clasificación. Ya que ambos, se encuentran en la zona del descenso.

Aunque no mencionó a nadie en particular, a través de su cuenta de Instagram, Romell Quioto dejó un mensaje bastante particular diciendo lo siguiente: "Tengo mil y un defectos, lo sé. Pero yo no traiciono, ni abandono cuando me necesitan. #AmorALaPatria”, palabras que pudieran interpretarse un dardo para Elis y Lozano, quienes tomaron la decisión de quedarse en sus clubes para estos últimos tres compromisos de Honduras.

El Bolillo Gómez tendrá la tarea de poder conseguir la primera victoria de Honduras en este Octogonal Final. Es la única selección que todavía no sabe lo que es ganar un partido. Aunque ya esté eliminada, buscará terminar de la mejor manera estas últimas tres jornadas visitando a Panamá el jueves 24 de marzo, luego recibirá a México el domingo 27 y finalmente irá a Jamaica para cerrar el Octagonal Final el miércoles 30 de mes.