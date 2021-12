Hernán Darío El Bolillo Gómez sigue en suelo hondureño y lo ha hecho para observar las semifinales del Torneo Apertura 2021, en donde fue interrogado por TVC Deportes y habló de lo que se ha encontrado en el país en sus primeros meses como seleccionador nacional, en donde destacó el ambiente por parte de los aficionados, así como de los futbolistas.

“Aquí se respira, se come y se ve futbol, y veo a la gente hablando de Olimpia, Motagua, Marathón y es como si yo estuviera en mi país. El fútbol acá relaja o estresa, pero saca a la sociedad de sus problemas”, fueron las primeras palabras del colombiano quien se ha mostrado satisfecho con el tiempo que ha permanecido al mando de la H.

Además, Gómez también mencionó una anécdota que le tocó el corazón y que todavía tiene en la mente tras el último partido de los catrachos. “Cuando se pierde mucha gente me dice: ese no corre, cámbielos; y me tocó ver en los camerinos a personas con hijos llorando, después del partido ante Panamá. Ese fue uno de los golpes más fuertes que me han dado”

“Veo que hay unión y auto crítica de los muchachos, uno se paró y dijo todo lo que nos hacía falta y yo le dije: Tenes razón. Nos hace falta tiempo, con el tiempo se curan las penas y con eso conoceré más a ellos...vamos a sufrir mucho rato más”, finalizó el entrenador sobre lo que le dijo a sus futbolistas tras el último encuentro disputado.

La Selección de Honduras se encuentra en el último lugar de la tabla y prácticamente lejos de sus opciones de Qatar 2022, en la Fecha FIFA de enero recibirá la visita de Canadá el 27 y el 30 nuevamente jugará de local pero versus El Salvador.