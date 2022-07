Fabián Coito no considera fracaso que Honduras no clasificara al Mundial

Fabián Coito firmó hace unas semanas como nuevo entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense, pero sin duda es inevitable no recordar su paso por la Selección de Honduras, a la que comenzó dirigiendo en el camino hacía Qatar 2022 y luego fue destituido tras no conseguir el principal objetivo, por lo que habló de dicho momento en el país catracho.

“La eliminación es un resultado a una gestión y rendimiento que no fue el esperado, podría haber sido mejor, pero clasificar a un mundial no es nada fácil, hay que alinear una serie de cosas, trabajar en la formación de futbolistas, así como en el torneo de liga, etc. Honduras tuvo una floja eliminatoria y quedó fuera, pero más que quedarse con eso hay que ver en qué se falló y cambiarlo”, dijo Coito a HRN.

Acerca de los problemas en el país catracho opinó: “Esto no es un tema de nombres, es un tema de trabajo, de gestión, de infraestructura. En Honduras se apunta siempre a nombres como si el cambio de personas fuera a solucionar el tema, esto es más de fondo y cómo encarar el fútbol profesional en el año 2022”.

“Ya pasó, para mí ya... fue una etapa lindísima pero ya no quiero volver a atrás, es parte del pasado. Hice todo lo posible, me consta también de los que trabajaron a mi alrededor, pero es algo de que no quiero volver a atrás porque de nada sirve. Hay un nuevo entrenador, nuevo proceso y hay que verlo con optimismo”, agregó.

Por último, Coito quiso cerrar el tema y no habló sobre el nombramiento del entrenador argentino Diego Vásquez, quien ahora está a cargo de la H: “No soy quién para opinar de ese tema, no juzgo para nada la llegada de nadie”.