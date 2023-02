Motagua presentó a sus fichajes para el Torneo Clausura 2023 de una manear peculiar, al hacerlos posar simulando firmando un contrato, pero se les escapó que fue en una hoja de papel arrancada de un cuaderno, detalle que no pasó desapercibido y que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Emilio Izaguirre, director deportivo de la institución azul, fue el encargado de romper el silencio, en una charla que tuvo con su excompañero Carlos Costly en un podcast y en el que no dudó en decir que todo fue una burla para el club y que todo se dio por un mal entendido en la publicación del club.

”Yo pensaba que iban a recortar la imagen, poner el logo con el águila, pero salió así y fuimos una burla, yo con pena porque todo le cayó a la directiva del Motagua y a mí, no dijeron que eran los de redes sociales”, fueron las palabras del dirigente a Costly.

“La gente se confunde. Aquí como en toda empresa vos tenés tu gente que hace su labor, mi trabajo es firmar el contrato en mi oficina, después viene el muchacho de prensa y él hace todo de cómo va a hacer y luego sube la foto, porque yo no manejo eso”, agregó Izaguirre.

“Fue algo que no agradó a la directiva porque no fue correcto lo que pasó, eso no debió pasar, ahora voy a estar pendiente de todas las fotografías. Imagínate que me pasó con mis primeros fichajes del equipo. Fue un error humano, un error de todos, no me vuelve a pasar, un error de redes. Tenés que estar pilas con todo eso”, finalizó.