La Selección de Honduras se jugará mañana un partido importante en sus aspiraciones por salir del último lugar de la tabla, cuando reciba la visita de Canadá a las 19:05 horas. Hernán Darío Gómez ofreció una conferencia de prensa en la que habló del duelo, pero también de los problemas que ha encontrado desde su llegada, pero afirmó que es capaz de resolverlos.

“El problema de Honduras no está en los 11 partidos que ha perdido, porque en la eliminatoria pasada apenas ganó tres partidos y es un problema que viene de atrás. A este cuerpo técnico, que a veces veo que nos señalan, y somos los últimos, pero realmente estamos tratando, pero rápido no se soluciona el problema, eso lo tengo claro y se le digo a la afición que oye a los periodistas y a nosotros”, dijo Gómez.

“Yo soy capaz de resolver el problema, pero no tan temprano. A mí me señalan y a veces me río, yo soy capaz y mi cuerpo técnico es capaz, los jugadores son capaces de resolver, pero en dos convocatorias no y yo se lo dije al presidente cuando me propuso venir solo para esta eliminatoria y no, no, no... Eso no se resuelve ahí, eso es más arriba, pero sí hay que buscar ganar y mejorar”, agregó.

El Bolillo también habló del ambiente en el grupo y el encuentro ante los canadienses: “En la parte profesional los tengo a cada uno en sus puestos, no hay improvisaciones; en la parte táctica hay momentos que se entiende y otros que se desordena, puede pasar en el partido porque es muy poquito el tiempo, pero me gusta que a pesar de la dificultad en que estamos, todos están con esas ganas de sacar esto adelante”.

“Vamos a enfrentar al mejor equipo de la eliminatoria, ellos van contra el último en puntuación, pero no en juego. Será un buen partido, será duro para ellos y nosotros. Este fútbol hondureño trae problemas desde la eliminatoria pasada, no es de ahora solamente, y hay que buscar resolverlo, pero no de la noche a la mañana, se demora”, finalizó el colombiano.