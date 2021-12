La continuidad de Maynor Figueroa en la selección de Honduras no está confirmada y el propio defensor dejó la duda sobre si continuará en el 2022. El futbolista que quedó libre del Houston Dynamo no está contento con las críticas reiteradas que recibe por parte de los catrachos y analiza dar un paso al costado.

Sobre esta situación, Hernán Darío Gómez habló en una entrevista con Diario Diez y se refirió al capitán de la Bicolor. Bolillo destacó que es una pieza fundamental en el hermano de su equipo y hasta aseguró que lo tendrá en cuenta para lo que viene de acá en adelante. Una declaración que sorprendió a los propios periodistas.

"Yo he hablado con varios estos días, allí está la lista, así que he hablado con él. Es un hombre maduro, serio y profesional en el que creemos mucho. Mucha gente dice que lo saque y les digo 'es que es lo mejor, pues'. Es muy fácil hablar", el entrenador de la selección sostiene la titularidad de Figueroa.

Luego se refirió al cambio generacional que quiere realizar en la Bicolor y destacó que tiene que estar Maynor para poder ir enseñándoles a los nuevos lo que es defender los colores del país centroamericano: "Si está enseñando y vamos a traer jóvenes, es importante tener una persona como él".

También se refirió a Andy Najar, a quien crítico en su momento por rechazar la convocatoria, y le abrió las puertas para las próximas fechas de las Eliminatorias: "No he hablado con él, pero sí voy a hacerlo, es un buen jugador, pero así como hablaré con él, lo haré con varios con los que ha he venido conversando".