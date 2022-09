Edwin Rodríguez se convirtió en el cuarto futbolista catracho que jugará en la Super Liga de Grecia esta temporada tras su fichaje por el Aris Salónica FC, en donde compartirá vestuario con Luis Palma. El mediocampista de 22 años vivirá su primera experiencia en el exterior tras labrarse un nombre en la Selección de Honduras y el Club Deportivo Olimpia. Por lo que tuvo una última charla con alguien que conoce lo que es jugar en el Viejo Continente, Pedro Troglio.

Antes, eso sí, se despidió de sus compañeros: "Lo hice en el último entrenamiento antes del partido del domingo, allí me despedí de compañeros, cuerpo técnico, utilería, que forme gran amistad con todos. Me felicitaron y desearon lo mejor para mí. Los que tienen más experiencia fuera del país me handicho que esto sea solo el comienzo y que mi mentalidad sea regresar 15 años después, solo a retirarme, esperemos suceda", le dijo a Radio HRN.

Esto, claro, días después de enterarse en un momento particular que la operación estaba encaminada: "Me lo dijeron hace tres semanas atrás, ya había el rumor, pero oficialmente fue después del partido contra Diriangén y se me dice que está prácticamente todo cerrado, que no hay marcha atrás", reveló. Dicho juego, por la ida de los cuartos de final de la Liga Concacaf, acabó en triunfo 4-0. Por lo que tuvo una bonita despedida, con gol y asistencia.

"Debo de adaptarme primero, ir a trabajar. Si ellos pusieron la mirada en mí es porque estoy preparado. Voy con toda la ilusión de lograr cosas importantes", aseguró, tomándoselo con responsabilidad. Actitud que va en consonancia con lo que sugirió Pedro Torglio: "Dijo que me cuidara, tanto la alimentación como el ejercicio. Me advirtió que va a ser difícil, pero que le diera con todo, como lo hice con Olimpia, y trabajara para el equipo. También mencionó que hiciera caso a todo lo que me dijeran".

El seleccionado, quien probablemente estará presente para los amistosos con Argentina y Guatemala, le contó a Diario Diez que su única no opción no era el Aris Salónica: "Nunca lo mencioné, pero mi representante me decía que había interés de clubes de Estados Unidos y mexicanos, pero no me dio nombres específicos. Hubo muchas ofertas, pero no dependía solo de mí sino del Olimpia".

Edwin Rodríguez viajará hoy rumbo a Grecia y sería presentado de forma oficial el jueves, le dedicó unas últimas palabras a la afición del Albo: "Agradecido con todo el olimpismo por el apoyo que siempre me brindó y las personas que me dieron críticas. Deseo a todo Olimpia, junto a mis compañeros, éxitos. Ojalá podamos quedar campeones en Concacaf y Liga, yo soy un olimpista más apoyándolos".