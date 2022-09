Alberth Elis sigue siendo noticia en el futbol de Francia, en especial para su equipo el Girondins Burdeos luego que sufriera una lesión en el partido de ayer contra el Saint Etienne por la octava jornada de la Segunda División del Futbol de Francial al solo disputar 11 minutos en el compromiso.

Elis fue titular como lo ha sido en lo que va de la temporada, pero al sentir un pinchazo solicitó que fuera sustituido, lo que hizo encender las alarmas en el equipo y también en la Selección de Honduras, porque ahora es duda para el amistoso versus Argentina y más con los detalles que dio el técnico David Guion.

“Alberth sintió un pequeño pinchazo y no queríamos ir más allá porque es un jugador muy musculoso y que ya había tenido algunos problemas, así que no me arriesgué, por eso lo saqué. Los perdimos hasta el parón internacional, creo”, fueron las palabras que dio el estratega del Burdeos acerca del estado de salud del centroamericano.

El cuerpo médico del combinado catracho estará atento al estado de Alberth Elis, más tomando en cuenta que el 23 de septiembre la Selección Nacional se medirá a Argentina en Miami, Florida, Estados Unidos, por lo que todo dependerá de los reportes y así esperar la lista final que de Diego Vásquez.

Aún no hay un diagnostico oficial de Elis, pero todo parece indicar que llegará a tiempo para el encuentro versus la albiceleste. El delantero ha tenido problemas de lesión en el último año, hace unos meses fue operado de la rodilla derecha y se perdió el final de la temporada pasada.