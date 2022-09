Pedro Troglio, entrenador de Olimpia, pidió disculpas públicas al Diriangén de Nicaragua, luego que hace unos días declarara que el estadio Cacique no se encontraba en buenas condiciones, pero al ver el campo personalmente se dio cuenta que era todo lo contrario y es por eso que aclaró lo sucedido.

“Me tengo que retractar, me habían dicho que la cancha estaba buena y lo está, las medidas están bien, pero me habían dicho que era de dimensiones chicas y no lo es. El césped está bueno y así que no hay problemas, el estadio está bien y hablé por boca de jarro”, dijo el argentino.

Acerca del rival comentó: “No hay ni matagigantes, ni favoritos, es un partido de fútbol y no se sabe lo que puede pasar. Cada día es una historia nueva, vos podés venir de ganar 10 partidos seguidos y tener el peor partido, todo depende de cómo te levantas, como salen las jugadas. Hay un montón de acciones que marcan el partido, pero venimos con una idea clara, son 180 minutos y tenemos que salir con esta cancha con mucha tranquilidad”.

“No hay favorito, es más para la prensa, la historia o la idea que pueda tener alguien. Creo que cuando se enfrentan dos equipos en una instancia así y uno eliminando al último campeón, no creo que exista favorito, eso la marca la historia de los campeonatos jugados, pero hay que jugar al fútbol y no te da ninguna garantía”, agregó.

“Es un partido difícil, complicado, un equipo que juega muy bien de media cancha hacia adelante maneja muy bien la pelota, rápido, puede jugar en su cancha y eso es muy importante, pero nosotros tenemos la obligación de hacer un buen partido de visitante para dejar abierta la llave y definirla en casa”, finalizó.