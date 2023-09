Real España recibió ayer la visita de Real Sociedad por la séptima jornada del Torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional de Honduras, donde sin duda alguna la gran novedad fue la presencia del portero Luis Buba López, quien finalmente llegó a un acuerdo para renovar su contrato.

Aunque las cosas no salieron bien para López en su regreso al equipo sampedrano, primero porque fueron derrotados 2-1 ante los aceiteros, resultado que los hunde en la parte baja de la tabla y comienza a causar preocupación porque se está alejando de los puestos de clasificación.

Pero lo más preocupante es que fue expulsado, luego que Buba López realizara una barrida por detrás a un rival tras quedar mal parado, tras impactarlo el árbitro Armando Castro no dudó en mostrarle tarjeta roja quien consideró que la jugada fue temeraria.

La expulsión del guardameta causó problemas en el cuadro aurinegro, porque ya había hecho los cinco cambios en el compromiso, por lo que ya no pudo ingresar otro portero y Elison Rivas tuvo que ponerse los guantes para la parte final del compromiso, afortunadamente la derrota no fue más abultada.

Luis Buba López estuvo cerca de salir de Real España luego que decidiera buscar otro club, pero al no salir todo como esperaba, fue hasta ahora que tuvo que regresar, por lo que es evidente que está fuera de forma luego de no hacer la pretemporada cuando el club era dirigido por Luis Palomo Rodríguez.