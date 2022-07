Héctor Vargas no da buenas noticias sobre Buba López

Real España está viviendo actualmente una gran incertidumbre, en especial por la situación del portero Luis Buba López que a pesar de que hace unos días dio a conocer que continuaría en el equipo, en los últimos días esto se está diluyendo, porque todavía no se ha presentado a los entrenos y ahora el técnico Héctor Vargas hizo crecer las dudas.

Vargas fue entrevistado hoy por los medios de comunicación luego del amistoso ante Luis Ángel Firpo de El Salvador y fue cuestionado sobre la situación de López, pero sus palabras no fueron nada alentadoras y solamente hicieron crecer las dudas sobre la continuidad del portero, de quien ya se comienza a analizar un sustituto.

“Estamos guardando el cupo del último extranjero, porque no sabemos si Buba va a seguir o al menos a mí no me han confirmado nada y veremos si sumamos a alguien en esa posición”, contestó Vargas cuando se le preguntó acerca de los fichajes, así como la contratación del último foráneo y fue cuando tocó el tema del portero.

Días antes, el argentino había manifestado que tenía las intenciones de esperar al guardameta: “Para nosotros será mejor que se quede para que pueda hacer un gran torneo como el que hicimos el campeonato anterior; y si no podemos contar con él, miramos que se puede traer, si no encontramos un reemplazo en el campo local, estamos guardando el cupo para un portero extranjero si no sigue, o si tiene la posibilidad de salir del país”.

“En el caso de Luis López desconozco las negociaciones y quién lo está manejando, no sé qué empresario... desconozco si tiene posibilidades de salir y no se concreta nada. En el caso de Michael Perelló, tenemos que tenerle alguien para que dispute el puesto”, finalizó