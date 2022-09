El Torneo Apertura 2022 de Honduras culminó una nueva jornada, con resultados atractivos y un gran despliegue de juego. Entre los encuentros que más destacaron está, sin dudas, el Clásico del fútbol hondureño: Olimpia vs Motagua, en lo que prometía ser un encuentro apasionante entre el primer y el segundo clasificado de la tabla.



Tras la fecha 6, se produjeron 3 triunfos locales, 1 empate y 1 victoria visitante, con 11 goles en total durante la fecha.

Pero para tener una imagen más amplia de lo sucedido este fin de semana, a continuación repasaremos cada resultado y podrás vislumbrar cómo cierra la tabla de posiciones.

Lobos UPNFM 1 - 2 Olancho FC

Un duelo entre equipos de la parte baja de la tabla, en el cual ambos necesitaban 3 puntos vitales que les diera algo de oxígeno, terminaría decantándose a favor del visitante. Gracias a los goles de López (76') y Auzmendi (86'), Olancho pudo remontar el tanto inicial de Morazán (50') para los Lobos UPNFM y llevarse la victoria.

Honduras Progreso 4 - 0 Real Sociedad

Este encuentro tuvo al hombre de la jornada: Geovany Martínez, quien sería capaz de marcar un hat trick (2', 21' y 61') para darle a Honduras Progreso una victoria por goleada y vencer a una Real Sociedad que se hunde en la tabla de clasificación, ocupando el último lugar. Junto a Martínez, también anotaría Barahona (48').

Marathón 1 - 1 Club Deportivo Victoria

El Monstruo verde no levanta cabeza. Son ya 5 las jornadas en las cuales Marathón no es capaz de conseguir la victoria (3 derrotas y 2 empates), y esta fecha ante Club Deportivo Victoria no sería la excepción. Los tantos del encuentro serían marcados por Suazo (65') para los jaibos y Ramírez (90+2') para que los verdolagas pudieran rescatar 1 punto.

Vida 1 - 0 Real España

Un encuentro agónico que se decidió por pequeños detalles, ya que ambos conjuntos se encontraban con 11 unidades, por lo que era una oportunidad perfecta para que alguno pudiera acercarse a los primeros lugares de la clasificación. Y lo haría Vida, que derrotó a Real España con un tanto de Sacaza (90+1') y se pondría a 2 puntos del líder

Motagua 1 - 0 Olimpia

El clásico del fútbol hondureño y el partido más esperado de la fecha se decidió en favor del cilón azul por 1-0, gracias al tanto de Ortiz (89'), lo que cambió los roles en la punta del campeonato y ahora es Motagua quien lidera la clasificación.

Apertura 2022 de Honduras: la tabla de posiciones tras la fecha 6