Más de dos meses después de la consagración del Fútbol Club Motagua, oficialmente regresó la actividad en la Liga Nacional de Honduras con el inicio del Torneo Apertura 2022. En la primera jornada, las águilas azules comenzaron con el pie derecho la defensa del título. Mientras que el recién ascendido Olancho FC por poco no consigue en Juticalpa el primer triunfo de su historia en la máxima categoría.

A continuación, en Fútbol Centroamérica haremos un repaso por lo más relevante de la fecha, que dejó un balance de cuatro victorias, un empate y 10 goles. Y también veremos cómo impactaron estos resultados en la tabla de posiciones.

Sábado 30 de julio

Real Sociedad 0-2 Marathón: los pupilos de Manolo Keosseián fueron de menos a más ante los aceiteros, aunque pudieron plasmar su superioridad en el complemento gracias al ingreso de los goleadores de la noche: Odín Ramos (68'), a pura velocidad y gambeta, se internó en el área defendida por Fox y lo batió con un toque sutil de zurda. Mientras que Clayvin Zúniga (90+2'), autor de un latigazo imparable, finiquitó el encuentro.

Vida 0-1 Olimpia: con más empuje que claridad en el juego, los albos rescataron un trabajoso triunfo de La Ceiba en el regreso de Pedro Troglio a la dirección técnica. El gol fue obra de Jerry Bengtson (37'), quien no perdonó cuando Gergory González le sirvió la esférica tras errar el cabezazo. "No me gustaron las imprecisiones a partir del minuto 15. Hay que mejorar mucho, todos han hecho un gran esfuerzo y dimos un buen primer paso", dijo el argentino.

Domingo 31 de julio

Olancho FC 1-1 Victoria: los nuevos inquilinos de la Liga Nacional estaban viviendo un debut soñado ante su gente, que asistió ilusionada al Juan Ramón Brevé y veía como los potros superaban a la jaiba con el tanto de cabeza de Cristian Cálix (33') tras un centro medido de Altamirano. Sin embargo, Victoria reaccionó en el segundo capítulo y Yaudel Lahera (88') les aguó la fiesta con un testazo letal.

Motagua 4-0 Honduras Progreso: todo lo contrario sucedió en el Estadio Nacional, testigo de cómo el campeón nacional se floreó en su estreno. El conjunto de la "Tota" Medina, ausente por sanción, avasalló a los progreseños y fue sumamente contundente. Roberto Moreira (32', 50') se despachó con un doblete fruto de su gran olfato goleador, Juan "Camellito" Delgado (60') aportó el gol más bonito de la tarde y Yostin Obando (73'), de rebote, anotó el de mayor peso emotivo, ya que el juvenil festejó su primera diana junto a César, su padre.

Real España 1-0 Lobos UPNFM: luego de iniciar la temporada empatando 0-0 con Real Estelí en la Liga Concacaf, la máquina volvió a exhibir un juego deslucido. Sin embargo, en esta ocasión pudo salir a flote con la anotación de penal de Darixon Vuelto (30'). "El viaje fue un factor determinante, las 12 horas por carreta no fueron fáciles. Hay jugadores que aún se sienten cansados", expuso Emilson Soto, asistente de Héctor Vargas, en relación al desempeño de su onceno.

Apertura 2022 de Honduras: la tabla de posiciones tras la primera fecha