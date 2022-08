Olimpia disputó ayer su primer partido del Torneo Apertura 2022 de la Liga Nacional y lo hizo de gran manera al superar 1-0 a Vida en condición de visita, una prueba que desde la previa se sabía que sería difícil. Pedro Troglio valoró el trabajo hecho por sus jugadores y destacó que están hechos para levantarse de cualquier situación, tomando en cuenta que en el Clausura no se lograron los objetivos.

“Hemos tenido una pretemporada muy buena, pero nos tocaba un partido difícil de entrada por venir acá, metieron toda la carne al asador en el segundo tiempo. Hemos sorteado a un rival difícil que por nada lo vamos a tener lejos, creo que siempre lo vamos a tener cerca”, dijo Troglio sobre el rival al hablar en conferencia de prensa.

“Este resultado es un mensaje claro y muy buena base para nosotros. A veces en la victoria uno no aprende nada porque cree que se las sabe todas y comete equivocaciones; a veces perder y no salir campeón viene bien para darte un nuevo año de realidad para trabajar y darse cuenta de que nada es fácil, es muy difícil y este torneo será durísimo”, agregó.

Acerca de su plantel comentó: “Ellos saben lo que me gusta y que no, han sido leales conmigo, ya no tengo que hablar lo que he dicho en dos años y medio; saben que no negocio el esfuerzo, hoy estuvimos imprecisos, pero es normal para el primer partido. Esto recién empieza, pero era una parada difícil para comenzar”.

“No me importa lo que hayan hecho el semestre pasado, yo conozco lo que pueden aportar. la capacidad de ganar siempre está porque es un equipo acostumbrado a reinventarse o levantarse de un mal momento”, finalizó.