Comunicaciones y el Fantasma Figueroa propinan fuerte golpe a Municipal en el cierre de la primera vuelta

La jornada 11 del Torneo Clausura 2026 dejó movimientos importantes en la clasificación del fútbol guatemalteco, aunque no se completó en su totalidad. El encuentro entre Deportivo Mictlán y Aurora FC quedó pendiente debido a las inclemencias del clima, situación que obligó a reprogramar el compromiso. A pesar de ello, la primera vuelta del campeonato cerró con un nuevo líder en la tabla.

El gran protagonista de la jornada fue Comunicaciones FC, que logró colocarse en lo más alto de la clasificación luego de imponerse 3-2 a Deportivo Malacateco en un partido lleno de emociones. Con este resultado, el conjunto crema no solo se quedó con tres puntos valiosos, sino que también confirmó su notable recuperación en el torneo.

El equipo dirigido por el entrenador chileno Marco Antonio Figueroa, conocido como “El Fantasma”, ha protagonizado una de las historias más llamativas del campeonato. Los albos comenzaron el certamen comprometidos con la zona del descenso, pero con el paso de las jornadas han cambiado completamente el panorama deportivo.

Gracias a su reciente racha positiva, Comunicaciones ha logrado alejarse a nueve puntos de los puestos de peligro, lo que representa un respiro importante para la institución. Lo que parecía una temporada complicada ha dado un giro significativo, permitiendo que el club ahora mire hacia la cima de la clasificación en lugar de preocuparse por la permanencia.

En cuanto a los números, el conjunto crema finalizó la primera vuelta como líder con 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y tres derrotas, registros que reflejan la consistencia que ha encontrado el equipo bajo la dirección técnica del estratega chileno.

Además, los capitalinos acumulan tres triunfos consecutivos, una racha que no lograban desde hace casi un año y que confirma el buen momento que atraviesan. Con el liderato en sus manos y la confianza en alto, Comunicaciones se perfila como uno de los grandes protagonistas en la segunda vuelta del Clausura 2026.

