Municipal no se queda con los brazos cruzados y prepara un fichaje sorpresa

Municipal se prepara para la temporada y en la que busca ser protagonista.

Cuando parecía que el dominicano Erick Japa sería el último movimiento internacional de Municipal para la próxima temporada, la dirigencia escarlata abrió nuevamente la puerta a una nueva incorporación extranjera. El objetivo es claro: fortalecer un plantel que aspira a pelear por los títulos nacionales y tener una destacada participación en la Copa Centroamericana.

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El gerente del club, Juan Pablo Reynoso, confirmó que la institución de Guatemala mantiene un análisis constante de diferentes opciones en el mercado internacional. La búsqueda está enfocada en encontrar un futbolista que aporte calidad y profundidad ofensiva, una de las prioridades del cuerpo técnico de cara a los desafíos que se avecinan.

Los Rojos analizan perfiles para reforzar su ofensiva

“Estamos viendo un jugador extranjero, tenemos varios perfiles que estamos analizando y así esperamos que la próxima semana estaremos teniendo noticias”, explicó Reynoso. Las declaraciones del dirigente dejan en evidencia que el trabajo en la planificación deportiva continúa y que aún podrían registrarse novedades importantes en los próximos días.

Además, el gerente detalló que el club evalúa diferentes alternativas para fortalecer zonas específicas del campo. “Estamos buscando un mediocampista o un delantero, lo estamos viendo, estamos observando diferentes posiciones pero estamos confiados en que las contrataciones sean fructíferas”, agregó, dejando claro que la prioridad es sumar talento que eleve el nivel competitivo del equipo.

Hasta el momento, Municipal ha confirmado las incorporaciones de Carlos Salvador Estrada y del atacante dominicano Erick Japa, quien llega con la misión de convertirse en una referencia ofensiva para el conjunto escarlata. Ambos refuerzos forman parte de la estrategia diseñada para darle mayor profundidad al plantel que dirige Mario Acevedo.

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Por otra parte, el joven futbolista Elvi Elington continúa trabajando con el equipo durante la pretemporada. Sin embargo, la directiva todavía analiza su situación, ya que no se descarta una nueva cesión a préstamo, tal y como ocurrió en su anterior etapa con Deportivo Marquense. Mientras tanto, en Municipal siguen atentos al mercado con la intención de concretar una incorporación más que termine de completar un proyecto ambicioso para la temporada 2026-2027.

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